Polícia detém menor acusado de atropelar e matar garçom O garoto 17 anos acusado de ter atropelado o garçom José Pinheiro Lopes, de 59 anos, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, foi detido em sua casa por agentes da 32ª DP (Taquara). Ele teria fugido após o acidente e afirmou que só falará sobre o caso em juízo. O garçom morreu no acidente. Segundo a polícia, a mãe do garoto será indiciada sob acusação de homicídio culposo de trânsito.