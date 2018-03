Polícia detém suspeito de quatro mortes no Brás A polícia deteve na quarta-feira, 5, um homem suspeito de matar ao menos duas das quatro pessoas assassinadas nas duas últimas semanas no Brás, na região central de São Paulo. Trata-se de um jovem de 19 anos cuja suposta participação nos crimes foi revelada por meio de uma denúncia anônonima. O rapaz foi levado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde está prestando depoimento. Os quatro crimes têm em comum o fato de as vítimas terem tido a região do pescoço cortada pelo assassino.