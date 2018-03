Polícia detém suspeitos de matar casal em Mairinque

A família tinha vendido o imóvel por R$ 200 mil para se mudar para um condomínio em Sorocaba. O filho do casal, de 10 anos, que presenciou o crime, foi baleado na cabeça e está internado em estado grave no Hospital Regional de Sorocaba.

O adolescente foi preso na noite segunda-feira, 12, pela Polícia Militar, após dar entrada no Pronto-Socorro de Mairinque com um tiro no braço direito. Segundo a polícia, ele confessou a participação no roubo à casa do guarda municipal e disse que o ferimento ocorreu devido a um tiro acidental, disparado de uma das armas roubadas no assalto pelo irmão do adolescente, de 20 anos, que também participou do assalto e foi preso na noite do mesmo dia.

Segundo a polícia, os dois irmãos eram vizinhos de Laércio e sabiam da intenção da família em se mudar da cidade. Ainda de acordo com as investigações, outro adolescente, de 15 anos, participou do crime junto com outros três suspeitos, que também estão sendo procurados. A polícia acredita que os assaltantes atiraram no subcomandante, na mulher e no filho do casal depois de terem sido reconhecidos.

Numa das buscas, os policiais apreenderam, na casa de um dos suspeitos, um cartucho calibre 36, do mesmo tipo de arma usada no crime, um coldre da arma de Laércio Lanes e uma motocicleta com numeração de chassi raspada. O coldre foi reconhecido por um amigo do guarda municipal, mas nenhuma das armas roubadas foi localizada. O adolescente foi transferido para o Hospital Regional de Sorocaba, onde está internado sob escolta policial.

O delegado Seccional de Polícia de Sorocaba, Marcelo Carriel, responsável pelo caso, e a delegada de Mairinque, Fernanda Ueda, disseram nesta terça-feira, 13, que as investigações vão continuar e anunciaram uma coletiva para a próxima sexta-feira, 16, quando deverão dar mais detalhes sobre as investigações.