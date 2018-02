Polícia deve concluir inquérito do caso Rafael até dia 6 O inquérito sobre o atropelamento e morte de Rafael Mascarenhas, de 18 anos, deve ser concluído até o final da próxima semana, segundo informações da assessoria da Polícia Civil. A corporação aguarda os laudos das perícias do carro do autor do atropelamento, Rafael Bussamra, e da reconstituição, realizada na madrugada de terça-feira. Algumas dúvidas precisam ser esclarecidas, entre elas se o motorista disputava um racha com os ocupantes de um carro guiado por um amigo dele.