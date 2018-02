Polícia divulga retratos falados de ladrões de quadros A Polícia Civil divulgou ontem os retratos falados de três integrantes da quadrilha que invadiu a residência da ex-mulher do empresário Henri Maksoud e levou as telas Cangaceiro e Retrato de Maria, de Cândido Portinari, Figura em Azul, de Tarsila do Amaral, e Crucificação de Jesus, de Orlando Teruz. As três primeiras obras estão avaliadas em cerca de R$ 3,5 milhões. ?Não acredito que os ladrões estivessem procurando pelos quadros?, disse ontem o empresário e colecionador Jorge Yunes.