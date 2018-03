Polícia do PA rastreará celular para tentar achar avião Equipes de busca da Força Aérea Brasileira (FAB), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil do Pará, mateiros da região e índios têm encontrado muitas dificuldades para encontrar o avião bimotor que desapareceu na quarta-feira, 19, entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga, com cinco pessoas a bordo. O avião levava servidores de saúde que iriam prestar atendimento médico nas aldeias dos índios mundurucus. A dificuldade se dá pela extensa área de florestas a ser coberta entrecortada por rios, sem acesso por estradas.