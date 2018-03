Polícia do PR prende 11 suspeitos de roubo de cargas

A Polícia Rodoviária Estadual do Paraná (PRE), com auxílio da Delegacia de Estelionato e Desvio de Cargas, prendeu 11 pessoas suspeitas de formar uma quadrilha especializada em roubo de cargas, na madrugada desta quarta-feira, 13, na região de Ponta Grossa, a cerca de 120 quilômetros de Curitiba. Os detidos tinham assaltado dois caminhões carregados com produtos apreendidos pela Receita Federal, quando foram flagrados pela polícia. Os dois motoristas, que eram mantidos em cárcere privado, foram liberados. A polícia foi alertada no fim da tarde de terça-feira, 12, sobre o roubo dos caminhões da Receita na BR-277, nas proximidades da cidade de Palmeira. Pela denúncia, os assaltantes ocupavam uma Blazer e um Honda Civic. Os policiais iniciaram as buscas e localizaram a Blazer. O motorista estava sozinho e não portava documentos. Ao ser interrogado, revelou que os caminhões estavam escondidos em um barracão no Bairro Santa Paula, em Ponta Grossa. No local, os policiais flagraram 10 pessoas, que foram presas. Também foram apreendidos outros três automóveis - um Audi, um Gol, que foi roubado sábado em Curitiba, e o Honda Civic. Também encontraram os dois caminhões da Receita Federal. De acordo com a polícia, as mercadorias que estavam nos veículos tinham sido doadas para entidades beneficentes de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, e eram levadas para lá. Além desses caminhões, havia outros seis no barracão. Eles passarão por perícia para descobrir se também são fruto de assalto. Os presos serão indiciados por formação de quadrilha, roubo qualificado, uso de arma de fogo e cárcere privado. Quatro deles já tinham passagem pela polícia. "Pelo que pudemos observar, trata-se de uma quadrilha muito bem organizada e articulada", disse o delegado de Estelionato e Roubo de Cargas, Marcus Vinicius Michelotto.