Polícia do Rio abre 6 inquéritos sobre mortes na Maré A Polícia Civil do Rio instaurou seis inquéritos para investigar as dez mortes registradas no confronto entre policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e traficantes no Complexo da Maré, zona norte do Rio, entre a noite da segunda-feira, 24, e a madrugada de terça, 25. Entre os mortos, há um sargento do Bope e nove civis. Sete possuíam antecedentes criminais.