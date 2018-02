Polícia do Rio Grande do Sul prende 54 acusados por tráfico

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu 54 pessoas na manhã desta terça-feira, 17, em operação contra uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas, venda de armas e assaltos a bancos. De acordo com os policiais, o grupo agia em pelo menos 16 cidades do Estado.

Com os detidos, a Polícia apreendeu drogas, pistolas, revólveres e fuzis, além de carros e celulares. Segundo o delegado Mario Souza, do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), a quadrilha era bem organizada e seus membros tinham setores específicos dentro da organização como contabilidade, veículos e armas.

A operação durou cerca de 25 meses e apontou envolvimento da organização criminosa em casos de roubos a carros-fortes e venda ilegal de veículos. Foram cumpridas mais de 100 ordens judiciais.