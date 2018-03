Polícia do Rio localiza 3º rapaz abordado por PMs A Polícia Civil do Rio localizou nesta quarta-feira, 23, o adolescente de 16 anos que, junto com outros dois, foi levado pelos cabos da PM Fábio Magalhães Ferreira, de 35 anos, e Vinícius Lima Vieira, de 32, para o alto do morro do Sumaré, na zona norte do Rio, onde dois deles foram baleados e lançados para baixo.