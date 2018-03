Polícia do Rio prende 19 acusados de vandalismo Na véspera da final da Copa no Maracanã, 19 pessoas que participaram de manifestações de rua no Rio foram presas nestes sábado, 12, sob a acusação de terem cometido atos de vandalismo. O chefe da Polícia Civil, Fernando Veloso, e o responsável pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, Alessandro Thiers, falarão à imprensa em entrevista coletiva daqui a pouco para dar mais informações sobre a ação.