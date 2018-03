Polícia do Rio prende chefe do tráfico no Morro do Borel A Polícia prendeu hoje William Rodrigues da Silva, conhecido como Robocop e apontado como chefe do tráfico no Morro do Borel, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi preso por policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar (Tijuca), em uma operação que não resultou em tiroteio. Segundo a polícia, a prisão foi efetuada com base em investigações prévias.