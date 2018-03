Polícia do Rio usa cassetete para dispersar ativistas Um protesto que reuniu cerca de 200 manifestantes no centro do Rio, na noite desta segunda-feira, 19, terminou em confusão quando a polícia usou cassetete e armas de choque para dispersar os ativistas. Duas agências bancárias tiveram vidros quebrados e um rapaz acusado de participar da depredação foi detido. Ele negou ter participado de atos de vandalismo.