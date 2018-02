Polícia do RJ combate estelionatários em 4 Estados Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 11, busca combater uma quadrilha de estelionatários que causou prejuízos a empresários dos Estados do Rio, Espírito Santo, Bahia e Paraná. A ação, que está a cargo da 54ª Delegacia de Polícia, de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, visa cumprir 15 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão simultaneamente nos quatro Estados. Duzentos policiais civis estão envolvidos na operação.