Polícia do RS desarticula tentativa de investida do PCC

A Polícia Civil acredita ter desarticulado nesta quinta-feira, 14, uma tentativa de infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) nos presídios do Rio Grande do Sul depois de prender 26 suspeitos e cumprir mandados de busca e apreensão em 12 cidades do Estado durante uma operação denominada Pirâmide. A ação mobilizou 300 policiais em 12 municípios gaúchos, entre os quais Porto Alegre, Passo Fundo, Uruguaiana, Santa Maria e Erechim. As polícias de Mato Grosso do Sul e Pernambuco colaboraram com a operação cumprindo mandados em Dourados (MS) e Petrolina (PE).

A investigação, iniciada há um ano, identificou aliciamento de presos para o PCC. Além disso, detectou orientações emitidas de dentro de celas de presídios de Mato Grosso do Sul para detentos que cumpriam penas no Rio Grande do Sul. Alguns desses comandavam ações de traficantes locais. Foram apreendidos telefones celulares, drogas, dinheiro, automóveis e várias anotações de contabilidade da organização. A investigação também identificou outros 35 suspeitos de participação em crimes como os de tráfico, formação de quadrilha, homicídios e roubos.