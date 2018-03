Polícia do RS prende uruguaio suspeito de pedofilia A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu hoje o uruguaio Cipriano Duarte, de 51 anos, em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele é suspeito de seqüestro, cárcere privado e atentado violento ao pudor. Duarte estava em companhia de um garoto de dez anos que havia desaparecido de sua casa, em Capão da Canoa, em 24 de novembro do ano passado. Os investigadores já tinham depoimentos de outros adolescentes da região metropolitana de Porto Alegre que relataram terem sofrido abusos sexuais do uruguaio. Duarte foi encaminhado à Penitenciária de Osório. Já a criança foi entregue ao Conselho Tutelar, que vai avaliar se a mãe tem condições de recebê-lo de volta. Ela é solteira e tem outros cinco filhos.