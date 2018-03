Polícia: dupla confessa morte de cunhado de Bernardo

O corpo foi levado para Instituto médico-legal (IML) apresentando uma perfuração na cabeça. Mas exames dirão quantos disparos atingiram Pedrinho, como era mais conhecido. Isso porque havia quatro cápsulas deflagradas. Policiais afirmaram que eles confessaram com tranquilidade como mataram o cunhado de Bernardo. A dupla disse que entrou no carro e que Pedrinho teria reagido com um chute, momento em que foi alvejado. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira, 21, numa saída da Rodovia Antônio Duarte Nogueira. O corpo foi jogado ao lado da pista com um tapete da picape Saveiro sujo de sangue.

Uma mulher que passava de carro viu a cena e acionou a Polícia Militar (PM). Na fuga, os adolescentes ainda dirigiram por uma estrada de terra esburacada, o que ocasionou o estouro do pneu. Eles foram pegos com as camisas sujas de sangue quando abordavam outro motorista. Eles alegaram que pretendiam pedir carona, mas policiais disseram acreditar que fariam uma nova vítima.

Os adolescentes têm passagens pela polícia por roubo, furto e tráfico de drogas, tendo um deles deixado a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa) há cerca de um mês. Pedrinho jogou nos anos 1980 no Botafogo, ao lado do craque Raí e depois disso virou empresário. Ele deverá ser enterrado na tarde desta quinta-feira, 22.