Polícia egípcia faz raro protesto contra nova lei

A manifestação da polícia foi um desdobramento irônico após prisões de ativistas por violarem a controversa lei aprovada no mês passado, que exige permissão do Ministério do Interior para qualquer reunião pública de mais de 10 pessoas.

Cerca de 200 oficiais não comissionados receberam permissão para protestar num Clube Policial em Cairo, onde pediram que autoridades viessem discutir as exigências salariais com eles.

Ao não receber resposta, marcharam ao Ministério do Interior em protesto contra a nova lei. Fontes de segurança afirmaram que eles empurraram barricadas sobre outros membros das forças de segurança no exterior do clube, antes que se permitisse que os manifestantes marchassem.

Separadamente, a polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar partidários do ex-presidente islamista Mohamed Mursi, que se reuniram em frente à Universidade al-Azhar no Cairo e na Universidade de Mansoura, ao norte do Cairo, neste domingo.