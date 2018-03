Polícia encontra 3 adolescentes carbonizados em Goiânia Os corpos de três adolescentes com idade entre 15 e 18 anos foram encontrados carbonizados na noite de segunda-feira, 26, no Parque Ambiental Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia. A Polícia Civil acredita que eles sejam dos jovens desaparecidos desde o dia 19, quando cinco estudantes saíram juntos do Colégio Estadual José Bonifácio da Silva, e não foram mais vistos com vida.