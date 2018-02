Polícia encontra cocaína em mamadeira de bebê em SP Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram no fim da noite ontem cocaína dentro da mamadeira de um recém-nascido. A apreensão ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá, interior de São Paulo, onde um carro ocupado por três adultos e um bebê foi abordado na altura do quilômetro 204. Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram uma mamadeira debaixo do cobertor que cobria o bebê. Dentro do recipiente havia uma sacola plástica com 100 gramas de cocaína pura.