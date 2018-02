Polícia encontra dois fuzis em carro de luxo em SP

Os policiais investigavam as atividades do autônomo Luiz Fernando Simões de Freitas, de 31 anos, que é apontado como integrante de uma facção criminosa e especializado em roubos. No veículo, além dos fuzis e da pistola, os policiais encontraram dois coletes balísticos, munições, relógios, joias e um macaco hidráulico portátil. Segundo a Polícia Civil, o equipamento possibilita o arrombamento de portas e até cofre.