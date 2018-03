Polícia encontra 'restos' de criança em internato

Escavações da polícia da ilha britânica de Jersey teriam encontrado neste sábado "restos mortais" de uma criança no prédio que abrigou, durante décadas, uma instituição para crianças. A polícia acredita na possibilidade de encontrar mais corpos em Haut de la Garenne, em St Martin. A instituição está sendo investigada por acusações de pedofilia. Os despojos encontrados pelas autoridades datariam do início da década de 80, mas ainda não foi divulgado o sexo da vítima. O inquérito começou a investigar, em novembro, as acusações de abuso de meninos e meninas entre 11 e 15 anos, desde a década de 60. A investigação envolve várias instituições de Jersey, mas os principais suspeitos são funcionários da casa Haute de la Garenne e os Jersey Sea Cadets. Cães e radar As autoridades começaram a vasculhar o local com cães farejadores e com um radar de solo na terça-feira. O responsável pelo inquérito e subchefe da polícia de Jersey, Lenny Harper, confirmou que os detetives "acreditam na possibilidade de encontrar mais restos mortais". "Hoje (sábado) de manhã, por volta das 9h30 (6h30, em Brasília), descobrimos o que parecem ser os restos mortais de uma criança. A situação do inquérito agora obviamente mudou", disse Harper, acrescentando que o objetivo principal da polícia agora é elucidar o possível assassinato. A polícia deve continuar as buscas por mais corpos nos próximos dias e até semanas, segundo o subchefe de polícia Harper. O ex-ministro da Saúde da ilha britânica, Stuart Syvret, fez um apelo para que ex-internos no Haut de la Garenne colaborem com a polícia. A instituição Haut de la Garenne foi fundada em 1867 como uma Escola Industrial, para "jovens das classes mais baixas da sociedade e crianças negligenciadas". Hoje em dia, o prédio abriga um albergue para juventude. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.