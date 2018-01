Polícia encontra suspeito de assassinato pelo MySpace

Um suspeito de assassinato em Oakland, no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, foi preso graças a investigação feita por meio de redes sociais. A polícia encontrou o suspeito consultando perfis de uma gangue no MySpace. A informação foi publicada no site TG Daily. Dwayne Stancill, 19 anos, é filho de um investigador policial e acusado do assassinato do jogador de futebol americano Greg Ballard Jr., 17. Não se sabe o motivo da morte, que ocorreu no dia 13 de outubro. A partir de uma descrição vaga do suspeito, foi possível encontrá-lo na rede social online. Em entrevista ao jornal SFGate, Brad Bowers, técnico do time em que Ballard jogava, disse que o jogador tinha passagens pela polícia. Stacill foi preso no dia 23 de outubro, abordado enquanto dirigia um carro roubada. Ele também tem envolvimento com porte ilegal de armas e roubo de carro. Stancil vai aguardar o julgamento preso.