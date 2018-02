Polícia entra em casa onde estaria corpo de Eliza

A polícia chegou até o imóvel após receber informações de um jovem de 17 anos, primo do goleiro Bruno Fernandes Souza, do Flamengo. O adolescente foi detido ontem, na casa do atleta no Recreio dos Bandeirantes, no Rio. O adolescente afirmou ter participado do sequestro de Eliza na noite do dia 4 de junho, na saída de um hotel na Barra da Tijuca.

Hoje cedo, a Justiça decretou a prisão temporária do goleiro. Ele ainda não foi encontrado. Eliza e Bruno mantiveram um relacionamento extraconjugal, e ela tentava provar na Justiça que Bruno é pai de seu filho de quatro meses. A jovem desapareceu no início de junho e Bruno é suspeito de envolvimento no caso.

Busca e apreensão

Vários carros da Delegacia de Homicídios do Rio e de Minas Gerais saíram esta tarde em alta velocidade da sede da unidade carioca, na Barra da Tijuca (zona oeste), para cumprir dois mandados de busca e apreensão no Recreio dos Bandeirantes (também na zona oeste), bairro onde mora Bruno.

De acordo com os agentes, as diligências estão relacionadas à investigação do assassinato de Eliza. No entanto, os policiais não deram detalhes sobre os alvos das operações.