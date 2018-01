Polícia espera concluir em um mês inquérito sobre cães A Polícia Civil espera concluir em 30 dias o inquérito que apura denúncias de maus-tratos contra cães da raça beagle usados para testes de remédios no Instituto Royal, em São Roque, no interior de São Paulo. No mesmo prazo, de acordo com o delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, será concluída a investigação que apura a invasão do instituto, na madrugada de sexta-feira, 18, e o furto de 178 cães. De acordo com Carriel, pelo menos 100 manifestantes participaram da ação e devem ser indiciados pelos crimes de furto qualificado e dano. "Vamos identificar os autores e individualizar a conduta de cada um", disse.