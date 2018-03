Polícia estoura bingo clandestino em Santo André Após uma suposta denúncia anônima, policiais militares do 10º Batalhão estouraram, às 21h50 de ontem, um bingo clandestino que funcionava num galpão, na rua Dona Gertrudes de Lima, no centro de Santo André, região do Grande ABC. Foram apreendidas 96 máquinas caça-níqueis e de vídeo bingo. Cerca de 50 pessoas, entre funcionários e clientes, foram detidas. Até as 03h30 desta madrugada, os PMs não haviam apresentado a ocorrência no 1º Distrito Policial de Santo André pois não tinham conseguido um caminhão para o transporte das máquinas.