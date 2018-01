Polícia européia desmonta rede de pornografia infantil na web

A polícia desmantelou uma rede mundial de pornografia infantil que produzia vídeos por encomenda para mais de 2,5 mil clientes em 19 países, anunciaram autoridades européias nesta segunda-feira, 5. A polícia apreendeu milhares de computadores, vídeos e fotografias em uma investigação coordenada, chamada "Operação Coala", que foi iniciada após a prisão de um italiano responsável por um site que vendia vídeos de meninas menores de idade. As autoridades disseram que os vídeos eram principalmente produzidos na Ucrânia e mostravam um pai abusando sexualmente das filhas, de 9 e 11 anos. A polícia identificou 23 crianças entre 9 e 16 anos que foram abusadas pela quadrilha. A agência de polícia da Europa, a Europol, e a divisão de Justiça da União Européia, Eurojust, disseram em comunicado conjunto que representantes de 28 países trabalharam no caso. "Pediam às crianças que vestissem lingerie, algumas vezes compradas pelos próprios clientes. Pedidos de como posar também eram feitos e alguns clientes até viajavam até o estúdio para acompanhar as gravações", disseram os policiais.