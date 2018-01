Polícia evita suicídio de internauta na Alemanha A polícia espanhola conseguiu evitar o suicídio de um internauta, morador da cidade alemã de Bremer Haven, que apontava uma arma para a própria cabeça e transmitia as imagens em tempo real por uma webcam. Segundo informações da Direção Geral da Polícia do país, o fato aconteceu no dia 8 de março, quando usuários espanhóis, que compartilhavam uma sala privada de bate-papo com o homem, alertaram os serviços de emergência da Espanha. O Centro de Comunicações Internacionais da Delegacia de Polícia Judicial foi avisado de que uma pessoa da cidade alemã de Bremen Haven, através de uma sala de bate-papo privada, transmitia sua imagem através de uma webcam enquanto apontava uma pistola para a própria cabeça. Segundo as autoridades, o internauta dizia que ia se suicidar porque sua mulher o havia abandonado. Ao receberem a denúncia, agentes espanhóis constataram a Interpol da Alemanha, enquanto outro policial mantinha uma conversa com o homem para tentar dissuadi-lo do suicídio. O oficial espanhol não teve sucesso e a comunicação foi cortada, mas agentes alemães conseguiram chegar a tempo à casa do internauta e evitar o suicídio.