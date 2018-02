Polícia fará acareação hoje entre primos de Bruno Dois primos do goleiro do Flamengo Bruno Fernandes de Souza irão participar, na tarde desta terça-feira, de uma acareação sobre o desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante do atleta. A acareação estava marcada para as 15h, entre o adolescente J., de 17 anos, e Sérgio Rosa Sales, de 22 anos, suspeitos de envolvimento no caso. No entanto, os dois não serão obrigados a falar.