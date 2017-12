Polícia fará operação em 14 favelas no Rio Horas depois do ataque à UPP Parque Proletário, a cúpula da segurança pública se reuniu com o secretário José Mariano Beltrame para traçar o plano de resposta ao Comando Vermelho. Ficou acertado que as polícias Militar e Civil vão fazer operações em 14 favelas controladas pela facção por tempo indeterminado, até que os atiradores sejam presos. A Polícia Civil fará incursões nos complexos do Alemão e da Penha, com homens da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Nas outras favelas, as ações ficarão a cargo da PM.