Polícia fará retrato falado de mulher que roubou bebê

A Polícia Civil já tem as imagens das duas suspeitas que aparecem fugindo do shopping com o bebê no colo. A mãe da criança tem 15 anos e pode ter sido dopada por uma mulher que se aproximou da família durante a gravidez dizendo ser de uma organização não governamental (ONG) e se identificava como Márcia.

Apesar de usar peruca escura e lentes verdes, a suspeita é loira de cabelos longos. "Vamos ouvir uma pessoa que atendeu ela no shopping e a família", afirmou a delegada que trabalha com a hipótese de tráfico internacional de crianças.

A suspeita levou a mãe da criança para o shopping para pagar um lanche para ela, teria dopado a menina e depois fugido com a criança. Um taxista que levou as duas suspeitas e o bebê para um ponto de ônibus, de onde elas seguiriam para Americana, na noite do crime, também deve ser ouvido.