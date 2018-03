Polícia faz reconstituição de assassinato em Mairinque

A delegada Fernanda Ueda quer refazer a ação do grupo que invadiu a casa do subcomandante para roubar o dinheiro da venda do imóvel e acabou matando o casal com tiros de espingarda nas cabeças. O filho deles, de 10 anos, também foi atingido na cabeça, mas sobreviveu.

Devem participar dois dos três suspeitos já detidos, Rolinton Willian Martins, de 24 anos, e seu irmão, que tem 17 anos e deve ficar com o rosto oculto. Segundo a polícia, Fernando Henrique Pereira da Silva, que está foragido, foi o autor dos disparos e principal mentor do crime. Os envolvidos moravam próximo do subcomandante e souberam que eles tinham vendido a casa.