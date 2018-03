Polícia fecha bingo clandestino na zona norte de SP Um bingo clandestino, cujos clientes poderiam desfrutar até do serviço vip com motorista particular, foi fechado, por volta das 20h30 de ontem na região de Santana, zona norte da capital paulista, por policiais militares das Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicletas (Rocam) do 9º Batalhão. O bingo funcionava numa residência, localizada na rua Banco das Palmas, 200, onde foram apreendidas 28 máquinas videobingo de grande porte, três palmtops e uma CPU. Foram detidos o dono do local, o gerente, além de cinco funcionários, incluindo o motorista, e oito clientes. Todos foram levados para o 13º Distrito Policial, da Casa Verde, onde, após serem ouvidos pela delegada plantonista, que lavrou um boletim, foram soltos e responderão ao processo em liberdade. Os policiais, em patrulhamento na região, desconfiaram que algo estava errado ao ver um Fiat Palio prata parar em frente à casa e dele descer uma pessoa que correu imediatamente e entrou no imóvel. Ao abordarem o motorista, descobriram o esquema. Os clientes era pegos em diversos pontos da cidade, levados até o bingo e depois deixados no mesmo local.