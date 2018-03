Polícia fecha bingo em Franca e apreende máquinas Um bingo que funcionava em uma chácara, na rodovia Fábio Talarico, na cidade de Franca, interior de São Paulo, foi lacrado na tarde de ontem, informou a Secretaria de Segurança Pública. A ação aconteceu após uma denúncia anônima. A polícia apreendeu no local 34 máquinas caça-níqueis. Segundo a Secretaria, no momento do flagrante, só o caseiro estava no bingo, que funcionava há cerca de dois meses. De acordo com a polícia, os proprietários da chácara são de Ribeirão Preto (SP) e a deixaram em uma imobiliária para locação. A polícia investiga agora quem são os inquilinos da propriedade.