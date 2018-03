Polícia fecha casa de abortos e prende mãe e filha no RS Duas mulheres foram presas na quarta-feira acusadas de praticar aborto em mulheres na cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul. A divulgação da detenção foi feita ontem. Viviane Messa da Silva, a "Terezona", e Josiane da Silva foram detidas em uma operação policial denominada "Rei Herodes". Elas são, respectivamente, mãe e filha. Os abortos eram realizados na casa de Viviane.