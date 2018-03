Polícia fecha cassino em Araçoiaba da Serra-SP Um sofisticado cassino com mesa de jogos e 45 máquinas caça-níqueis funcionava, clandestinamente, numa chácara na zona rural de Araçoiaba da Serra, na região de Sorocaba (SP). Vizinhos estranharam o intenso movimento de carros e fizeram a denúncia à Polícia Civil. Quando os automóveis da polícia passaram pelo portão da propriedade, no bairro do Cercado, ontem, os donos, funcionários e clientes fugiram pelos fundos. A polícia informou acreditar que alguém estava de sentinela e avisou os freqüentadores. Os policiais encontraram o local com as luzes acesas, os equipamentos em operação, mas totalmente deserto. As máquinas ocupavam todos os cômodos do local e ainda uma edícula, onde estava a mesa de jogos. Os caça-níqueis ainda exibiam, nas telas, valores acumulados dos prêmios, todos acima de R$ 5 mil. Havia ainda ponteiras de cigarro acesas e copos com restos de bebida. Um veículo Audi e uma picape, que foram deixados para trás durante a fuga, foram apreendidos. As máquinas também foram apreendidas e encaminhadas para perícia. Os moradores próximos não souberam informar a quem pertence a propriedade. A polícia informou esperar identificar amanhã os proprietários.