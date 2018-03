Polícia fecha desmanches e prende um suspeito em SP

Os demais estabelecimentos não tinham cadastro no Detran-SP e foram interditados segundo a Lei dos Desmanches, promulgada em janeiro. Dos dois estabelecimentos que permanecem abertos, um deles já estava com um pedido para regularização. No outro, só foram encontradas peças novas para comercialização.

Todos os desmanches interditados foram emparedados por agentes da Prefeitura.

Lei dos desmanches

O governador Geraldo Alckmin sancionou em 2 janeiro, projeto de lei com a finalidade de combater desmanches irregulares de veículos no Estado e diminuir índices de criminalidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 50% dos casos de latrocínio estão relacionados ao roubo de carros e grande parte dos veículos roubados são levados para desmonte.

Para comercializar peças, as empresas agora têm que cumprir uma série de exigências como por exemplo, implementar um sistema que seja capaz de rastrear a origem dos itens e ter um piso 100% impermeável nas áreas de descontaminação e desmontagem de veículos.

Com a nova lei, as empresas que atuam na compra de veículos para desmonte terão que ser responsáveis pela venda para o consumidor final, ou seja, não poderão repassar essas peças para revendedores.