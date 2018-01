Polícia fecha site que distribuía música antes do lançamento

As polícias britânica e holandesa fecharam nesta terça-feira, 23, uma das maiores fontes mundiais de pirataria de música na fase de pré-lançamento, em uma operação na qual foi preso um homem de 24 anos. As batidas policiais em Amsterdã e na cidade de Middlesbrough, ao norte da Inglaterra, aconteceram após dois anos de investigação sobre o site OiNK.cd, que permitia aos usuários o download de álbuns antes do lançamento. A pirataria de material inédito tem sido custosa à indústria fonográfica, que enfrenta queda nas vendas de CDs. Estima-se que 180 mil usuários-membros pagavam "doações" via cartão de débito ou de crédito para ter acesso ao catálogo de músicas do OiNK e a outras mídias no site. Especialistas na indústria afirmam que o site forneceu acesso a mais de 60 álbuns antes de seu lançamento apenas neste ano. "Não se tratava de um caso de amigos trocando canções. Era uma rede mundial para ter acesso a músicas que eles não tinham direito e para colocá-las na internet", disse Jeremy Banks, chefe da unidade antipirataria da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, na sigla em inglês), que ajudou a polícia na investigação. A polícia britânica disse que prendeu um homem de 24 anos suspeito de conspirar para a fraude e por infração de direitos autorais. A polícia holandesa apreendeu servidores e outros equipamentos de computação.