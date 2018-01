Polícia Federal fecha rádio clandestina em São Paulo A Polícia Federal lacrou, na tarde de ontem, uma rádio pirata que funcionava sem autorização da Anatel, no bairro Parque Boa Esperança, em São Paulo. Foi apreendido também um transmissor na Rádio Estilo FM que funcionava na freqüência de FM, 102,7 Mhz. O proprietário da rádio não estava no local, mas será identificado por meio de investigações dos agentes federais e poderá responder pelo crime previsto no artigo 70 da lei 4.117/62 (indevida atividade de radiodifusão - rádio pirata).