Polícia Federal indicia 80 por fraudes

Até ontem, ao menos 80 pessoas haviam sido indiciadas pela Polícia Federal por causa da Operação Tormenta, que investiga uma quadrilha nacional que fraudava concursos públicos em todo o País. O grupo teria também fraudado a segunda etapa do terceiro exame aplicado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A OAB disse em seu site que "é a principal interessada no esclarecimento da fraude e está acompanhando as investigações". A operação foi deflagrada há um mês e já ouviu mais de cem pessoas. Outras cem ainda devem depor nos próximos 40 dias, até a conclusão do inquérito.