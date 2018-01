Polícia Federal prende 58 hackers na operação Replicante A Polícia Federal conseguiu prender 58 suspeitos nesta terça acusados de participar de uma quadrilha de hackers que roubavam senhas e logins de acesso de usuários de internet banking, desviando em seguida o dinheiro dos correntistas para contas de laranjas. Outros 69 suspeitos ainda estão sendo procurados por agentes da PF. A quadrilha conseguia roubar uma média de R$ 6 mil diários, segundo estimativas preliminares da PF, embora este valor tenha chegado a R$ 15 mil em alguns dias. Além das prisões, os agentes da PF apreenderam 15 automóveis, um jet ski e quinze computadores. O inusitado aconteceu em uma das prisões feitas num edifício residencial na região sul de Goiânia. Surpreendido pelos agentes, o hacker tentou se desfazer de um notebook jogando-o pela janela do 14º andar. Ele contava que o choque do micro com o solo fosse suficiente para destruir o portátil e, com ele, todas as evidências de suas atividades. Só que o micro caiu na piscina do edifício, impedindo que ele fosse danificado. Com isso, a PF poderá recuperar o micro e acessar os dados contidos no notebook.