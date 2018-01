Polícia Federal prende grupo que roubava senhas pela Web A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira a Operação Control+Alt+Del para prender uma quadrilha envolvida com o roubo de senhas bancárias através da internet. Estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão nos Estados do Pará, Maranhão, Piauí, Goiás e São Paulo. Ao todo, 215 policiais federais participam da ação. Segundo informações da Bandnews, 42 prisões foram efetuadas até o momento. Os integrantes da quadrilha utilizavam a técnica de ´phishing´ para roubar a senha de usuários de banco online. Eles enviam vários e-mails (spam) que simulam mensagens de órgãos federais e de bancos, induzindo os usuários a acessarem sites falsos, onde são capturados dados bancários como números de contas e senhas. Com as informações, são realizadas transferências de valores para conta de laranjas e pagamentos de contas diversas. Os presos durante a operação serão indiciados pelos crimes de furto mediante fraude, formação de quadrilha, violação de sigilo bancário, interceptação telemática ilegal e lavagem de dinheiro.