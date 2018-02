Polícia identifica acusado de agredir publicitária no trânsito

SÃO PAULO - A Polícia Civil identificou o motorista suspeito de agredir a publicitária Jessica Otte, de 24 anos, no trânsito no sábado, 23. A Secretaria de Segurança Pública afirma que o acusado prestará depoimento em breve, mas a data ainda não foi definida. O nome dele também não foi divulgado.

Após o ocorrido, a vítima apresentou denúncia contra o motorista por agressão corporal dolosa. O caso foi encaminhado à 15º DP, no Itaim-Bibi.

No sábado, a publicitária foi agredida com um soco no fim da tarde porque, de acordo com ela, não avançou com o carro logo que o sinal abriu. Ela estava acompanhada da mulher, Amanda Carbone, de 28 anos.

Na esquina da Avenida Brigadeiro Luís Antônio, o homem teria se aproximado com o veículo, uma caminhonete Toyota Hilux, e dado pancadas no Fiesta. Quando Jessica saiu do carro para fotografar a batida, o motorista se aproximou e bateu no rosto dela, além de empurrá-la. Outro carro parou por perto, de onde saiu a mulher do homem, que também começou a empurrá-la.