Polícia identifica assassinos de turista alemão, ainda foragidos Um jovem de 19 anos e um homem de 34 são os assassinos do turista alemão Fred Nietenf, atacado durante um assalto na terça-feira de carnaval, no centro, informou a Divisão de Homicídios da Capital neste sábado, 28. Fred e a mulher, Sybille Jurth, foram atacados quando faziam um roteiro de visita a igrejas do centro, por volta das 14 horas.