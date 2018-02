Polícia identifica empresário como pichador de estátuas A Polícia Civil do Rio divulgou nesta sexta-feira, 27, que policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) identificaram Pablo Lucas Faria como um dos autores das pichações das estátuas do poeta, contista e cronista Carlos Drummond de Andrade, em Copacabana, do jornalista Zózimo Barroso do Amaral, no Leblon, e do monumento do militar português Estácio de Sá, no Aterro do Flamengo, as três na zona sul da capital fluminense.