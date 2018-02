Polícia identifica suspeito de atropelar filho de Cissa A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou hoje que foi identificado o suspeito de atropelar Rafael Mascarenhas, de 18 anos, filho caçula da atriz Cissa Guimarães, na madrugada de hoje. O suspeito já foi chamado para prestar esclarecimentos. Ele teria omitido socorro ao jovem. A investigação será feita por policiais do 15º Distrito Policial, da Gávea, zona sul do Rio.