Polícia indicia 6 PMs em caso de mulher arrastada no Rio Após dois meses de investigações, a Polícia Civil do Rio concluiu o inquérito da morte da auxiliar de serviços gerais Claudia Silva Ferreira, de 38 anos, arrastada por cerca de 350 metros numa viatura da Polícia Militar após ter sido baleada numa favela na zona norte do Rio. Seis policiais militares foram indiciados no inquérito da 29ª Delegacia de Polícia (Madureira).