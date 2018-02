Polícia inicia combate a roubo de madeira em 4 Estados O Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) realiza hoje, uma operação de combate a máfia do carvão e da madeira em quatro Estados. Hoje estão sendo cumpridos mandados de prisão no Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e na Bahia. As investigações sobre a atuação da quadrilha começaram há aproximadamente um ano. Os bandidos abasteciam carvoarias ilegais com o material roubado. O esquema criminoso envolve roubo de madeira, sonegação fiscal e venda de carvão.