Polícia investiga assaltos em hotéis de Salvador

Na manhã desta sexta-feira, 20, foi registrada a quarta ação do gênero na região metropolitana de Salvador nesta semana. Quatro homens armados invadiram o Mar Hotel, localizado no Rio Vermelho, o principal bairro boêmio da cidade, por volta das 9 horas. Eles renderam os funcionários da recepção e, ao chegar ao restaurante, repleto de turistas - entre eles três estrangeiros -, anunciaram o assalto.

Para intimidar as vítimas, um dos criminosos chegou a dar um tiro para cima, mas ninguém ficou ferido. A quadrilha recolheu carteiras, celulares, relógios e joias de turistas e funcionários e ainda pegou alguns objetos do lobby do hotel antes de fugir, em um carro dirigido por um quinto integrante do grupo, que aguardava os outros quatro na porta do estabelecimento.

Na manhã de ontem, crime semelhante foi registrado em uma pousada de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, na região metropolitana de Salvador. Entre as vítimas estavam seis turistas estrangeiros que estavam na cidade para acompanhar a Copa do Mundo. De acordo com a direção da pousada, eles deixaram o estabelecimento ontem mesmo, após registrar a ocorrência. Assaltos do gênero foram registrados, também, em dois pequenos hotéis do bairro da Pituba, na orla de Salvador. A polícia tenta identificar os assaltantes e trabalha com a possibilidade de todos os crimes estarem sendo praticados por uma mesma quadrilha.