Polícia investiga assassinato de três mendigos no Rio A Delegacia de Homicídios está investigando o assassinato de três moradores de rua em Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. Eles foram mortos com tiros na cabeça, enquanto dormiam na calçada em frente a um edifício na Avenida Paris, na madrugada de sábado (17). Os policiais procuram câmeras de segurança nos prédios vizinhos para tentar identificar os criminosos.